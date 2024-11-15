Социолог Кагарлицкий* отказался от включения в списки для обмена заключенными

Социолог Борис Кагарлицкий* попросил не включать его в списки на обмен заключёнными.

«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — цитирует его РБК.

Кагарлицкий подчеркнул, что будет судиться с любым государством в случае, если его сделают участником обмена, и предъявит обвинения в похищении.

Ранее суд оставил в силе приговор Кагарлицкому по делу об оправдании терроризма.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.