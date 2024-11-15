Социолог Кагарлицкий* отказался от включения в списки для обмена заключенными

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* потребовал не включать его в списки для обмена заключенными, заявив, что не собирается уезжать из России. Его обращение приводит РБК.

По словам социолога, он не видит для себя никакого смысла в эмиграции и, «если бы хотел уехать из страны, то сам бы это сделал».

«Но я уезжать с Родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», - заявил Борис Кагарлицкий*.

Он также пообещал подать в суд на любое иностранное правительство по обвинению в похищении, если его сделают участником обмена. И всех организаторов он попросил обменивать только тех, кто ясно выразил свое согласие.

Кагарлицкий* был арестован в 2023 году по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), связанному с видеороликом, в котором социолог комментировал взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. В итоге он был приговорен к штрафу в 609 тыс. руб. Но, рассмотрев апелляцию, суд принял решение заменить штраф пятью годами лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что летом 2024 года Россия, США, Германия, Норвегия, Словения, Белоруссия и Польша провели крупный обмен заключенными. Власти США заявили о 16 заключенных, освобожденных из российских тюрем. ФСБ сообщила, что Москва вернула восьмерых граждан c двумя несовершеннолетними детьми. При этом Telegram-канал Mash утверждает, что в феврале 2025 года Россия и США намерены снова провести обмен.

*признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.