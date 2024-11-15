Гревшие ноги у Вечного огня дагестанцы извинились перед всей Россией

Жители Дагестана, которые решили погреть ноги около Вечного огня в Невинномысске, попросили прощение у всей Россией за то, что осквернили память героев Великой Отечественной войны.

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По словам хулиганов, идея забраться на монумент пришла им в голову спонтанно. Сейчас они осознали всю тяжесть своего проступка и извиняются перед всеми россиянами в целом и жителями города в частности. Мужчины также заверили, что впредь не позволят себе такого поведения, передает Telegram-канал Mash Gor.

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