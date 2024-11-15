Скончался создатель главных хитов Майкла Джексона Куинси Джонс

Куинси Джонс, легенда современной популярной музыки, умер от рака поджелудочной железы.

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Джонс, лауреат более чем ста наград и номинаций, скончался у себя дома в Лос-Анджелесе 3 ноября на 92-м году жизни. Причину смерти продюсера, помимо прочего работавшего над альбомами Майкла Джексон Thriller и Bad, называет People cо ссылкой на информацию из свидетельства о смерти музыканта.

Издание обратилось к представителю Джонса за комментариями, но на текущий момент их не последовало.

Артиста похоронили там же - в Лос-Анджелесе. Церемония прошла для узкого круга родных и близких. В частности, на ней присутствовали семеро детей Джонса - в возрасте от 31 до 71 года.