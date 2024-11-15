В России 95-летний ветеран отдал свои накопления бойцам СВО

95-летний житель Воронежской области отдал свои накопления участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Воронежское».

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Владимир Сычев — ветеран Корейской войны. Мужчина пожертвовал в пользу участников спецоперации 2,2 миллиона рублей.

Мужчина копил деньги много лет, отмечает канал.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе школьница отстригла косу и пожертвовала вырученные от ее продажи деньги участникам СВО. Длина волос школьницы составила 89 сантиметров.