Октябрь 2024 года признали вторым самым жарким в истории

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), октябрь 2024 года занял второе место в списке самых жарких в истории. Средняя температура составила 15,32 градуса Цельсия – всего на 0,05 градуса меньше, чем в октябре 2023-го.

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Рекордно высокие температурные показатели наблюдались в октябре на 12% территорий земного шара. Исключением стали Гренландия, Центральная и Южная Африка, некоторые районы Центральной Азии и восточная Антарктида.

Ученые предупредили, что 2024 год «почти наверняка» станет самым теплым в истории, побив рекорд 2023-го. С января по октябрь температура земной поверхности на 1,28 градуса превышала средний показатель ХХ века.

Также эксперты указали на рекордно низкое для этого месяца количество морского льда – на 3,2 млн км2 меньше, чем в 1991-2002 годах. Это грозит местам обитания пингвинов, тюленей и других антарктических животных, а также способствует росту уровня моря.

Глобальное потепление способствует усилению катастрофических погодных явлений. В октябре в Атлантическом бассейне произошло пять тропических циклонов, включая ураган «Милтон», который усилился до максимальной 5-й категории. Мощность наводнений в Испании, унесших жизни более 200 человек, также связывают с антропогенным изменением климата.

Другое исследование показало, что уровень углекислого газа в атмосфере планеты на 151% превысил доиндустриальные значения. Также наблюдается рост количества метана и закиси азота.