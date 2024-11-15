Могилу участника СВО закопали перед похоронами

Могилу погибшего участника СВО в селе Приветное Омской области закопали за несколько минут до прощания. Об этом сообщает региональный портал Om1.ru.

В публикации говорится, что в день похорон родственники увидели на кладбище закопанную могилу и столкнулись с тем, что им негде было хоронить погибшего. Кладбище находится в селе Приветное, которое относится к Лузинскому сельскому поселению.

В местной администрации рассказали, что закопать могилу распорядилась некая организация по поручению предпринимательницы. По её словам, она приобрела место на этом кладбище, однако в администрации ей не выдавали подтверждающих документов.

Более того, там уточнили, что кладбище было закрыто с сентября 2022 года и на нём разрешены только подзахоронения. В то же время категория СВО, как там пояснили, является особенной, поэтому для погибшего участника боевых действий выделили место.

«Но есть люди, привыкшие пренебрегать законом и здравым смыслом, именно эти люди закопали подготовленную могилу прямо перед приездом родных с гробом. Это не поддаётся здравому смыслу», — сказали в администрации.

Местные власти намерены обратиться в полицию по факту надругательства над могилой, а также мошеннических действий и подлоге документов. В компании, по поручению которой закопали могилу, также уточнили, что не имеют к инциденту никакого отношения и сами стали жертвой обстоятельств.

Сотрудников организации, как выяснилось, избили на кладбище, сейчас они лечатся. Родственники участника СВО обратились в полицию, устанавливаются все обстоятельства.

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