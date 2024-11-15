Мигрантам ужесточили запрет на работу на Сахалине
На Сахалине иностранцам запретили работать сразу в 24 сферах.
Информация об этом опубликована на официальном сайте края.
«По решению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области установлен запрет на привлечение к работе по отдельным видам деятельности иностранцев, трудящихся по патентам», – уточнили в регионе.
Известно, что запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. Среди сфер, в которых ограничили работу мигрантов:
- производство хлеба и хлебобулочных изделий;
- розничная торговля пищевыми продуктами;
- деятельность охранных служб;
- пассажирские перевозки;
- легковое такси и аренда легковых автомобилей с водителем;
- работа ресторанов и доставки продуктов питания;
- дошкольное и начальное общее образование;
- работа в организациях, занимающихся предоставлением услуг по дневному уходу за детьми;
- дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и промышленного оборудования;
- ремонт коммуникационного оборудования;
- организация зрелищно-развлекательной деятельности, обрядов (свадеб, юбилеев) и их музыкальное сопровождение;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг и другие.
Ранее похожее постановление было принято на Камчатке. Там иностранцам запретили работать сразу в 15 сферах.