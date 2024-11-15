Мигрантам ужесточили запрет на работу на Сахалине

На Сахалине иностранцам запретили работать сразу в 24 сферах.

Информация об этом опубликована на официальном сайте края.

«По решению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области установлен запрет на привлечение к работе по отдельным видам деятельности иностранцев, трудящихся по патентам», – уточнили в регионе.

Известно, что запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. Среди сфер, в которых ограничили работу мигрантов:

производство хлеба и хлебобулочных изделий;

розничная торговля пищевыми продуктами;

деятельность охранных служб;

пассажирские перевозки;

легковое такси и аренда легковых автомобилей с водителем;

работа ресторанов и доставки продуктов питания;

дошкольное и начальное общее образование;

работа в организациях, занимающихся предоставлением услуг по дневному уходу за детьми;

дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и промышленного оборудования;

ремонт коммуникационного оборудования;

организация зрелищно-развлекательной деятельности, обрядов (свадеб, юбилеев) и их музыкальное сопровождение;

организация похорон и предоставление связанных с ними услуг и другие.

Ранее похожее постановление было принято на Камчатке. Там иностранцам запретили работать сразу в 15 сферах.