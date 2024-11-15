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Мигрантам ужесточили запрет на работу на Сахалине

На Сахалине иностранцам запретили работать сразу в 24 сферах.

Мигрантам ужесточили запрет на работу на Сахалине
© РИА Новости

Информация об этом опубликована на официальном сайте края.

«По решению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области установлен запрет на привлечение к работе по отдельным видам деятельности иностранцев, трудящихся по патентам», – уточнили в регионе.

Известно, что запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. Среди сфер, в которых ограничили работу мигрантов:

  • производство хлеба и хлебобулочных изделий;
  • розничная торговля пищевыми продуктами;
  • деятельность охранных служб;
  • пассажирские перевозки;
  • легковое такси и аренда легковых автомобилей с водителем;
  • работа ресторанов и доставки продуктов питания;
  • дошкольное и начальное общее образование;
  • работа в организациях, занимающихся предоставлением услуг по дневному уходу за детьми;
  • дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и промышленного оборудования;
  • ремонт коммуникационного оборудования;
  • организация зрелищно-развлекательной деятельности, обрядов (свадеб, юбилеев) и их музыкальное сопровождение;
  • организация похорон и предоставление связанных с ними услуг и другие.

Ранее похожее постановление было принято на Камчатке. Там иностранцам запретили работать сразу в 15 сферах.

Общество
Валерий Лимаренко
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