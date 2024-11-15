Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 5 по 10 ноября, снизился на 0,6 п. п. за последнюю неделю и составляет 78,8%.

Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса (минус 0,6 п. п.), уровень одобрения деятельности президента снизился с прошлой недели на 0,2 п. п. и составляет 76,3%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 50% опрошенных (минус 0,2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,8% респондентов (плюс 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60,3%опрошенных (минус 0,5 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,1% (плюс 0,4 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 26,9% (минус 0,6 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,9% (плюс 1,9 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9% (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 36,5% (минус 1,7 п. п.), КПРФ - 9,9% (плюс 0,2 п. п.), ЛДПР - 10,1% (плюс 0,7 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 3,6% (минус 0,6 п. п.), "Новых людей" - 6% (минус 0,1 п. п.).