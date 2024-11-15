Юрист назвал опасным предложение отобрать у Касьянова* квартиру в Москве

Основатель консультационно-представительского центра "Верус" Денис Хмелевской в беседе с "Ридусом" прокомментировал требование движения "Ветераны России" изъять у бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова* (признан в РФ иностранным агентом) квартиру в Москве.

По мнению юриста, подобные призывы должны основываться только на фактах нарушения российского законодательства. К примеру, собственность может быть изъята, если сделку признают недействительной, пояснил он.

"Ни в коем случае не защищаю Касьянова, но "Ветераны России" должны действовать иначе. Пусть собирают средства, заключают договор с детективным агентством, формируют доказательную базу и обращаются с ней в правоохранительные органы. Вот тогда разговор об изъятии будет предметным" - сказал Хмелевской.

В ноябре участники движения "Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру, призвав отобрать у Касьянова квартиру в центре Москвы за 700 миллионов рублей. Экс-премьер получил недвижимость площадью 427 квадратных метров на Рочдельской улице в начале нулевых как служебное жилье. Теперь активисты требуют изъять жилье в пользу государства.

В ноябре 2023 года Касьянова признали иноагентом. Как заявили в Минюсте, он "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Бывший глава кабмина проживает за пределами РФ.