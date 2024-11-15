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Внутри «Крестов». Как выглядела самая известная тюрьма России?

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Вид из окна камеры у заключенных мог быть разным, например на внутренний двор или на Неву. Вторым, как считалось, везло больше, из окна камеры они могли запустить «маляву» — письмо на волю
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Вид из окна камеры у заключенных мог быть разным, например на внутренний двор или на Неву. Вторым, как считалось, везло больше, из окна камеры они могли запустить «маляву» — письмо на волю 
© ДОМ.РФ
Вид на комплекс «Кресты»
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Вид на комплекс «Кресты» 
© ДОМ.РФ
Нижний этаж тюрьмы
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Нижний этаж тюрьмы 
© ДОМ.РФ
Восточный корпус «Крестов»
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Восточный корпус «Крестов» 
© ДОМ.РФ

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В центре корпусов — сводчатая башня. Отсюда расходятся коридоры-лучи
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В центре корпусов — сводчатая башня. Отсюда расходятся коридоры-лучи 
© ДОМ.РФ
В царские времена в камерах «Крестов» было по одному спальному месту, а в начале XXI — уже по шесть
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В царские времена в камерах «Крестов» было по одному спальному месту, а в начале XXI — уже по шесть 
© ДОМ.РФ
Этажи соединены коваными лестницами. Везде — решетки, чтобы просматривался каждый этаж
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Этажи соединены коваными лестницами. Везде — решетки, чтобы просматривался каждый этаж 
© ДОМ.РФ
Вид с верхнего яруса
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Вид с верхнего яруса 
© ДОМ.РФ
Помещение для свиданий бывшего СИЗО «Кресты»
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Помещение для свиданий бывшего СИЗО «Кресты» 
© ДОМ.РФ

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Между этажами натянуты сетки, чтобы заключенные не могли спрыгнуть вниз
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Между этажами натянуты сетки, чтобы заключенные не могли спрыгнуть вниз 
© ДОМ.РФ
Еду заключенным передавали через специальные окошки в двери
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Еду заключенным передавали через специальные окошки в двери 
© ДОМ.РФ
Кабинет психолога
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Кабинет психолога 
© ДОМ.РФ
Храм Александра Невского при СИЗО №1 «Кресты». В 1918 году храм закрыли и превратили в клуб. В 2001 вновь освятили
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Храм Александра Невского при СИЗО №1 «Кресты». В 1918 году храм закрыли и превратили в клуб. В 2001 вновь освятили 
© ДОМ.РФ
По внутреннему распорядку заключенным полагалась прогулка. Все переходы — с высокими стенами и сеткой, чтобы никто не смог сбежать
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По внутреннему распорядку заключенным полагалась прогулка. Все переходы — с высокими стенами и сеткой, чтобы никто не смог сбежать 
© ДОМ.РФ

СИЗО №1 Санкт-Петербурга, прозванное в народе «Кресты», — самая знаменитая тюрьма России. Здание знакомо каждому, кто смотрел «Ментовские войны» или «Бандитский Петербург».

Комплекс был построен еще в конце XIX века. На тот момент тюрьма считалась образцовой — электрическое освещение, автономное водоснабжение, вентиляция, отопление. На территории были своя церковь, кухня с пекарней, больничные корпуса, баня, котельная.

По первоначальной задумке — это тюрьма одиночного содержания с лимитом около 1000 человек. Но к 1937 году, во время Большого террора, в «Кресты» направляли сотни «контрреволюционеров», и количество арестантов могло доходить до 12 тыс. В отдельной камере сотрудники приводили в исполнение смертный приговор.

За годы существования СИЗО через него прошли десятки тысяч человек, в том числе Лев Гумилев, Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Владимир Набоков, Константин Рокоссовский.

В 1991 году отсюда безуспешно пытался сбежать последний бандит СССР Сергей Мадуев («Червонец»). История легла в основу фильма «Тюремный романс».

В 2006 году стало ясно, что современным требованиям тюрьма не отвечает, а денег на ее ремонт нет. В Колпино начали строить новое СИЗО №1.

В 2017 году легендарные «Кресты» закрыли. Вплоть до этого момента они оставались самой большой тюрьмой в Европе. Комплекс является выявленным объектом культурного наследия.

С 2023 года бывшую тюрьму передали АО «ДОМ.РФ», который реализует неиспользуемое федеральное имущество. В начале 2025 года здание планируют продать на торгах.

13 ноября 2024 года «ДОМ.РФ» подписал соглашение о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и передала ей 30 эксклюзивных фотографий учреждения.