Долин* отреагировал на задержание его матери в Москве

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) подтвердил, что его мать, певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту из-за препаратов с кодеином. Его слова передает Telegram-канал «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной на территории РФ).

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«Остального не знаю, ждем развития событий», — сообщил Долин.

Накануне стало известно, что 68-летнюю Веронику Долину задержали в аэропорту Жуковский 12 ноября, когда поэтесса возвращалась в Москву из Тель-Авива.

По информации SHOT, на таможне у Долиной нашли таблетки «Ивалгин», «Трамадол», «Суматриптан» и препараты, в которых содержатся наркотические вещества кодеин и бротизолам. Эти лекарства певица должна была задекларировать при выезде из Израиля.

Сейчас Вероника Долина находится дома. Ее отпустили под обязательство о явке.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел против поэтессы по статьям 226.1 УК РФ и 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств и сильнодействующих веществ. Ей может грозить до 20 лет тюрьмы по этим статьям.

В середине января стало известно, что уехавший за границу кинокритик Антон Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.