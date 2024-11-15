Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о смерчах

15 ноября в районе Анапы возникнет опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Кроме того, в Краснодарском крае прогнозируют комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Также ожидается сильный дождь в предгорных районах и в горах, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

«В районе Анапы, на побережье Черного моря, есть опасность формирования смерчей над морем до конца суток», — отметил он.

15 ноября Гидрометцентр сообщил, что в Москве ожидаются облачная погода, небольшие осадки и температура до +3°C.

До этого Вильфанд заявлял, что температура в октябре в России превысила климатическую норму на 1-3°C, на арктических островах показатель превысил норму на 6°C. Он подчеркнул, что в столице превышение нормы температуры составило на 1,9°C, а среднее значение в прошлом месяце было +7,7°C.

Синоптик добавил, что за все время это 10-е место среди месяцев в метеорологической летописи. Также в прошлом октябре выпало 89 мм осадков, что составляет 127% от нормы.