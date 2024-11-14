Эксперт рассказал о том, как вычислить звонок мошенника

Эксперт в сфере информационной безопасности Сергей Белов рассказал о том, как можно вычислить звонок мошенника. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Белова, определить звонок от мошенника можно с помощью уточняющих вопросов. Как объяснил эксперт, если кто-либо пытается получить конфиденциальную информацию во время телефонного разговора, при этом также говоря о срочной необходимости или угрозе последствий, это является главным признаком мошенника. Он также добавил, что самая распространенная мошенническая схема включает в себя создание давления на жертву, а также требования к незамедлительным действиям.

«Такие звонки могут звучать как тревожные предупреждения: "ваша карта будет заблокирована", "мы зафиксировали несанкционированный перевод средств", или "срочно подтвердите свои данные для безопасности". Также мошенники могут имитировать службы банка, правоохранительные органы или даже ваших знакомых, чтобы ввести вас в заблуждение и войти в доверие», — рассказал Белов.

При этом эксперт также добавил, что мошенники часто определенным образом реагируют на уточняющие вопросы — начинают раздражаться, избегают давать конкретные ответы и напоминают о необходимости действовать срочно.

«Звонки также могут сопровождаться явными ошибками, вроде неестественного акцента или несоответствия официальным процедурам компаний или органов», — напомнил Белов.

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