Омбудсмен прокомментировала свою инициативу запретить детям доступ в соцсети

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала свою инициативу запретить детям до 14 лет доступ в социальные сети, а до 18 лет — ограничить пользование ими с согласия родителей.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что соцсети становятся всё более опасными для несовершеннолетних.

«Это и вовлечение в преступную деятельность, в криминальное сообщество, терроризм, кибертравля, которой гораздо больше, чем травли в офлайн. И, конечно же, это зависимость детей от социальных сетей, которой подвержены практически все пользователи, даже взрослые», — сказала Волынец.

По её словам, детей нужно переводить максимально офлайн, то есть занимать их во внеурочное время, чтобы они ходили в кружки, спортивные секции.

Ранее Волынец заявила RT, что зависимость от компьютерных игр приравнивают к лудомании, наркомании и алкоголизму.