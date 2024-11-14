РПЦ: законопроект о запрете религиозных обрядов на дому нуждается в доработке

Российская православная церковь считает, что законопроект, запрещающий религиозные обряды в жилых помещениях и нежилых помещениях многоквартирных домов, нуждается в доработке, поскольку его принятие приведет к закрытию православных домовых храмов и поставит под угрозу совершение религиозных обрядов на дому по просьбе тяжелобольных. Об этом заявила руководитель правового управления московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"В случае принятия законопроекта под угрозой запрета окажутся таинства причащения, соборования и другие религиозные обряды, совершаемые священнослужителями в жилых помещениях по просьбам проживающих в них граждан, в том числе тяжелобольных или находящихся при смерти. Кроме того, принятие законопроекта приведет к закрытию православных домовых храмов, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов", - приводится мнение игумении на сайте РПЦ.

Она добавила, что разделяет обеспокоенность авторов проекта по поводу проведения религиозных обрядов мигрантами без статуса юридического лица, так как это может вызывать бытовые конфликты и нарушать нормы безопасности.

Ранее группа депутатов фракции "Новые люди" во главе с заместителем руководителя фракции Сарданой Авксентьевой внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете богослужений в нежилых помещениях многоквартирных домов. Авторы законопроекта считают, что проведение религиозных обрядов в многоквартирных домах ограничивает удобство жителей, что вызывает "недовольства и опасения" у собственников помещений в этих домах.