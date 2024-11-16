На отбор во второй поток программы «Время героев» за первые сутки поступило 4450 заявок

За первые сутки дополнительного набора во второй поток программы «Время героев» зарегистрировались 4450 участников.

В Telegram-канале программы «Время героев» сообщается, что за первые сутки уже зарегистрировались 4450 участников.

Как отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров, высокий темп регистрации участников дополнительного набора во второй поток программы является показателем востребованности проекта. Он также подчеркнул важность предоставления участникам лучших условий обучения и актуальных знаний.

«Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», – указал он.

Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы началась в полночь 15 ноября. На сегодняшний день 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности, такие как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

Напомним, на заседании Общественного совета программы, которое состоялось 14 ноября, было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.