Десять судей в Ростовской области ушли в отставку

Десять судей различных инстанций Ростовской области отправили в отставку. Об этом 15 ноября сообщается на сайте квалификационной коллегии судей региона.

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Она провела внеочередное заседание, прекратив полномочия десяти сотрудников »в связи с уходом в отставку». Среди них — председатели Кировского и Ворошиловского районных судов Ростова-на-Дону, главы Миллеровского, Красносулинского, Белокалитвинского и Пролетарского райсудов Ростовской области, председатель Шахтинского горсуда, двое судей областной инстанции и одна — Миллеровского районного суда.

По данным ТАСС, у всех семи председателей судов, оставивших свои посты, силовики провели обыски по делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золоторевой. Ранее ее и заместителя Татьяну Юрову арестовали в Москве по делу о коррупции.

Главу атакованного ВСУ района Курской области отправили в отставку

Как писала «Парламентская газета», женщин обвиняют в получении семи взяток. Аналогичное дело завели против председателя Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексея Куделина — в инстанции также прошли обыски.