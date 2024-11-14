Хинштейн опроверг объединение факультетов журналистики и филологии

Ни о каком объединении филологических и журналистских специальностей речи не идет, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн.

© Дума ТВ

Депутат отметил, что в ходе сегодняшнего выездного заседания комитета ГД по информполитике на журналистском факультете МГУ ключевой темой обсуждения стала именно выработка совместных решений по реформе журналистского и медийного образования.

Действительно, изначально звучали предложения по объединению этих двух направлений, но подчеркну, что они находятся лишь в стадии обсуждения. В ходе нашего комитета замминистра науки и высшего образования Дмитрием Афанасьевым было заявлено, что никаких изменений без обсуждения и поддержки профессиональным отраслевым сообществом не может идти и речи. Ту же позицию поддержала и замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова, — объяснил Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что накануне заседания обсудил эту ситуацию с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым, который поддержал этот подход.

Любые изменения должны отталкиваться от позиции отрасли, поскольку ключевая оценка эффективности вуза зависит от успешности трудоустройства его выпускников, заключил он.