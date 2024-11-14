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Хинштейн опроверг объединение факультетов журналистики и филологии

Ни о каком объединении филологических и журналистских специальностей речи не идет, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн.

Хинштейн опроверг объединение факультетов журналистики и филологии
© Дума ТВ

Депутат отметил, что в ходе сегодняшнего выездного заседания комитета ГД по информполитике на журналистском факультете МГУ ключевой темой обсуждения стала именно выработка совместных решений по реформе журналистского и медийного образования.

Действительно, изначально звучали предложения по объединению этих двух направлений, но подчеркну, что они находятся лишь в стадии обсуждения. В ходе нашего комитета замминистра науки и высшего образования Дмитрием Афанасьевым было заявлено, что никаких изменений без обсуждения и поддержки профессиональным отраслевым сообществом не может идти и речи. Ту же позицию поддержала и замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова, — объяснил Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что накануне заседания обсудил эту ситуацию с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым, который поддержал этот подход.

Любые изменения должны отталкиваться от позиции отрасли, поскольку ключевая оценка эффективности вуза зависит от успешности трудоустройства его выпускников, заключил он.

Общество
Валерий Фальков
Дмитрий Афанасьев
Александр Хинштейн
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Госдума