В Твери после пропажи нашелся ставший прообразом мема «скуф» мужчина

В Твери после пропажи нашёлся Алексей Скуфьин, ставший прообразом мема «скуф», сообщает Mash. Мужчина перестал выходить на связь с близкими после жалоб на плохое самочувствие.

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Сам Скуфьин нашёлся после того, как о его пропаже начали писать Telegram-каналы.

«Скрывался из-за поклонников, которые преследовали его», — сообщает канал.

Мужчина не работает три последних года, а предпочитает писать музыку и играть в видеоигры. У него есть семья, которую он любит, сообщил сам мужчина.

Депутат и публицист Анатолий Вассерман ранее высказался о подростковом жаргоне, в том числе о слове «скуф», которое означает усталого и неухоженного человека, обычно мужчину старше 30 лет.