Сразу несколько жителей региона РФ стали лотерейными миллионерами

С начала 2024 года сразу несколько жителей Тюменской области стали миллионерами благодаря удачному участию в лотерее. Об этом сообщает портал Ura.ru.

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По данным издания, всего победителей оказалось пять. Каждый из них приобрел лотерейные билеты по цене 100 рублей в почтовых отделениях своего региона.

«Сумма выигрыша каждого счастливца составила миллион рублей», — говорится в статье.

Также сообщается, что лотерейные билеты были куплены в Тюмени, Заводоуковске и Викуловском районе области.

В начале ноября депутат Борис Чернышов предложил запустить «всероссийскую лотерею новорожденных», которая, по его мнению, сможет повысить рождаемость в России. Среди младенцев и их родителей предлагается разыгрывать квартиры, машины и бытовую технику. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко раскритиковал инициативу, отметив, что дети — не «лотерейные билетики».