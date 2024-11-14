Марат Гельман* внесен в список террористов и экстремистов

Арт-менеджер и галерист Марат Гельман* (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Ранее суд признал галериста виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

«Гельман* Марат Александрович, 24.12.1960, г. Кишинев, Молдавская АССР», — отмечается в базе.

Напомним, что 2002 по 2004 год Марат Гельман* был заместителем генерального директора ОАО «Первый канал». С 2014 года проживает в Черногории, где в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе.

В 2021 году Гельмана* признали иноагентом, в 2022 году объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ (по какой именно, не уточнялось).

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов, находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.