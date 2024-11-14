Стала известна возможная причина смерти журналиста Зимина

В качестве предварительной причины смерти шеф-повара и ресторатора Алексея Зимина рассматривается сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О смерти 52-летнего Зимина стало известно 13 ноября. Его нашли мертвым в одном из отелей Белграда. Причина смерти не уточнялась.

Близкие Зимина рассказали Shot, что перед смертью он проводил мероприятия, приуроченные к выходу его новой книги. По словам собеседников Telegram-канала, Зимин прилетел в Сербию из Лондона и приготовил ужин в одном из белградских ресторанов.

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После ужина шеф-повар отправился в свой номер, а утром не ответил на звонки близких. По их просьбам, друзья Зимина зашли в номер и увидели его тело без признаков жизни.

Тело ресторатора отправили на экспертизу. После этого его перевезут в Лондон, где Зимин жил в последнее время.