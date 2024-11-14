Милонов захотел отвезти на полигон подростка, избившего его сына

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что планирует отвезти своего сына и ударившего его мальчика на военный полигон, где они смогут наладить отношения. Об этом депутат рассказал Telegram-каналу Shot.

Ранее появилась информация, что 12-летнего сына Милонова ударил одноклассник. По словам самого чиновника, травмы подростку нанес местный хулиган из неблагополучной семьи, который до этого также приставал и к другим детям.

«Бедный, конечно, сын мой. Не завидую ему. Подраться даже спокойно не может», - так новости о нападении прокомментировал Милонов.

Депутат рассказал, что в детстве он тоже дрался. Самым правильным способом разрешить конфликт он назвал взаимное прощение и поддержку.

«Я уверен, что нам нечего делить, мы живем в одной стране. Хочу взять и сына моего, и парня того, свозить на военный полигон, чтобы они там поползали чуть-чуть, подержали в руках автоматы», - отметил депутат.

По его мнению, на военном полигоне дети поймут, что это очень ценно, когда на своего товарища можно рассчитывать в трудный момент. Милонов выразил уверенность, что его сын и ударивший его мальчик в итоге подружатся.