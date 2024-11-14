Появились детали об отставке похвалившейся медалью курской чиновницы

Глава Курской области Алексей Смирнов предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой добровольно уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителей региона.

Ранее в СМИ появились сообщения об отставке Дегтяревой. За несколько дней до этого в отставку был отправлен глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.

Днем 14 ноября в Курске прошла встреча жителей Кореневского района со Смирновым и Дегтяревой. В Telegram-каналах появилась информация, что Дегтярева начала встречу со слов о медалях, которые вручили ей и другим главам приграничных районов.

Уволенная глава района Курской области хвасталась медалью перед жителями

Чиновница была освистана жителями района. Участница встречи, волонтер Мария Скроб заявила РИА Новости, что от лица всех жителей просила снять Дегтяреву с должности.

«Весь зал встал… но она не согласилась, даже не покраснела», - подчеркнула Скроб.

Другой участник встречи рассказал агентству, что губернатор предложил Дегтяревой добровольно уйти в отставку и написать заявление по собственному желанию. Еще один собеседник агентства заявил, что причиной отставки была названа «недостаточно эффективная работа с вынужденными переселенцами из района».