Поезд Деда Мороза отправится в новогоднее путешествие

В четверг, 14 ноября, главный Дед Мороз страны отправился в традиционное новогоднее путешествие из Великого Устюга.

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Провожать на вокзал его пришли более тысячи детей и взрослых. В этом году путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в городе Тайшет, именно там начинается легендарный БАМ. Поезд прибудет в город 19 ноября в 9:50 и будет стоять там до 18:00. БАМ в 2024 году отмечает свой полувековой юбилей. Дед Мороз и его внучка Снегурочка приглашают всех в гости отметить сразу два праздника. Они посетят города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и центральной России, а если позволят погодные условия, то они приедут даже на остров Сахалин.

Сотрудники железной дороги уже подготовили поезд для встречи гостей Дедом Морозом. Во главе состава будет самый красивый вагон П-36, кроме того, примет участие в путешествии редкий электровоз ВЛ-82м, экземпляров которого на свете осталось совсем немного, сообщает Life.ru.

17 ноября в Музее Победы состоится мероприятие, в рамках которого гости смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения. Участники акции смогут записать свои пожелания на телекамеру, а лучшие поздравления попадут в смонтированный видеоролик.