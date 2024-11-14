Деятели культуры обсудят изменения рынка труда в России и мире

29 ноября 2024 года в онлайн пространстве Центров прототипирования на канале ведущего российского видеопортала RUTUBE встретятся эксперты различных направлений культуры, чтобы обсудить одну из самых актуальных тем в сфере культуры «Топ профессий в креативной индустрии».

© Пресс-служба

Центр прототипирования «Бит» Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, Центр прототипирования Российской государственной специализированной академии искусств, Центр креативных прототипов на базе Екатеринбургского государственного театрального института, Центр прототипирования цифрового контента Казанского государственного института культуры и Центр прототипирования «Современные медиа и цифровая реставрация аудиовизуальных материалов» на базе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения представят спикеров, которые расскажут как за последние годы изменился рынок труда в сфере культуры.

Культура и искусство всегда отражали дух времени. Однако с развитием цифровых технологий эти сферы переживают революцию. Появились новые способы взаимодействия с искусством: виртуальные туры, онлайн-галереи, интерактивное и проекционное искусство. Открываются культурные центры и арт-кластеры. Институты готовятся к открытию филиалов, или, как минимум, создают новые направления.

Рынок труда постоянно меняется, и нужные сегодня профессии уже через несколько лет могут стать неактуальными. С развитием технологий часть профессий может исчезнуть. Однако, именно в креативной индустрии есть потенциал стремительного развития. Она предлагает множество уникальных возможностей для профессионального роста и самореализации.

Так как же меняется рынок труда в России и мире? Какие профессии сегодня находятся на пике популярности и какие компетенции стоит развивать уже сейчас в сфере культуры? Модератор встречи - Мартынова Ульяна – продюсер и организатор мероприятий с многолетним стажем, сотрудник Министерства культуры Российской Федерации, обсудит эти актуальные темы с экспертами различных направлений креативных индустрий. В публичном диалоге примут участие: