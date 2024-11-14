Уволенная глава района Курской области хвасталась медалью перед жителями

Отправленная в отставку глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева похвасталась на встрече с местными жителями получением награды за «вклад в укрепление обороны» и была освистана. Об этом пишет Telegram-канал Mash, приводя соответствующее видео.

Сегодня стало известно, что Марина Дегтярева была уволена с поста главы Кореневского района Курской области после встречи с местными жителями. По данным СМИ, причиной увольнения стала плохо организованная эвакуация после вторжения украинских войск.

При этом на кадрах со встречи, опубликованных каналом, Дегтярева отчиталась, что вместе с коллегами из других приграничных курских администраций получила награду за «укрепление боевого содружества» и «вклад в укрепление обороны». После ее слов в зале начался шум, выкрики, люди стали вставать с мест и свистеть.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника.