Оборонявший окоп боец из Якутии самостоятельно ампутировал себе ногу

Российский боец из Горного района Якутии 17 дней провёл в окопе и после ранения самостоятельно ампутировал себе ногу, вколов себе последнюю ампулу обезболивающего.

Как пишет Life.ru, к Александру в госпиталь приехали военкоры, им боец рассказал, что получил в бою серьёзное ранение ноги, но в окопе оказать медпомощь было невозможно.

«Пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови», — пишет издание.

14 ноября президент Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей размер единовременной выплаты участникам СВО при получении ранений, травм или контузий, повлёкших инвалидность.