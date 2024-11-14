«Ростех» подколол актера Никиту Кологривого, указав на ошибку в его райдере. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщило агентство Ura.ru.

В корпорации заметили отказ актера лететь на Sukhoi Superjet 100 КБ Сухого и подкололи команду Кологривого: фамилия создателя воздушного транспорта в документе была написана с ошибкой.

— Большая просьба: скажите вашему менеджеру, что фамилия великого авиаконструктора, именем которого названо славное конструкторское бюро, – Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой, — цитирует сообщение «Ростеха» Ura.ru.

Также компания пригласила Кологривого съездить на завод, где производится Sukhoi Superjet 100, пообещав увлекательную экскурсию и подкрепив это «словом пацана».

Кологривый устроил скандал на Первом канале

Российский актер Никита Кологривый отказался лететь на самолете Sukhoi Superjet 100 российского производства: в его райдере говорилось, что он предпочитает любой самолет, кроме Superjet. Также выяснилось, что артист в принципе боится пользоваться российскими самолетами, что оказалось одним из самых ключевых вопросов для него.