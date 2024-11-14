Стас «Ай, как просто!» извинился за шутку о вылеченном свинцом цесаревиче Алексее

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», принес извинения главе телеканала «Спас» Борису Корчевникову. Об этом в четверг, 14 ноября, он написал в своем Telegram-канале.

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Видео, в котором блогер некорректно пошутил, было показано на «Соловьев Live».

— Ну, наверное, пришло и мое время извиняться за шутку. Всем кого это оскорбило хочу принести свои извинения. Это не было шуткой над убийством ребенка, это скорее было просто неудачной шуткой про большевиков и белых, — заявил Васильев.

В своем видео блогер, комментируя предложения депутатов Госдумы о запрете рекламы услуг тарологов, заявил, что «магами и пророками» увлекалась и императрица Александра Федоровна, которая хотела вылечить больного гемофилией цесаревича Алексея Николаевича.

Блогер добавил, что обещает быть осторожнее в своих выражениях и больше не шутить над историей России. Во Владимире задержали двух девушек, которые глумились над трагедией в «Крокус Сити Холле». По Сети разлетелось видео, в котором нарушительницы заявляют, что «сейчас будут устраивать теракт».

Однако, иногда извинения за свои слова приносят не только звезды интернета и обычные граждане, но и политики. Например бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого приговорили к пожизненному сроку, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и взмолился о помощи.