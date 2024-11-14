Свердловский священник призвал к отмене маткапитала

Максим Миняйло, старший священник Храма на Крови, который находится в Екатеринбурге, на полях форума «Города России» призвал отменить материнский капитал. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщило агентство Ura.ru.

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По мнению священнослужителя, нынешняя система представляет собой помощь не матерям, а девелоперам и строителям, и вместо маткапитала необходимо выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка.

— Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребенка добавлять еще МРОТ. Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина возобновит наш род, — передает его слова корреспондент Ura.ru.

В дискуссию с ним вступила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она напомнила, что благодаря и федеральным, и региональным мерам за последние семь лет число многодетных семей выросло до 72 тысяч, и предложила встретиться и пообщаться. Миняйло в ответ на это ответил, что давать семье 200 тысяч рублей вместо земельного участка нельзя, назвав такое решение преступлением. Их спор был прерван модератором.

В рамках продления программы по предоставлению материнского капитала с 2027 по 2030 год планируется выделение 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета — об этом стало известно из соответствующего проекта Министерства труда и социальной защиты РФ.