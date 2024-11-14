Симоньян рассказала о влиянии санкций на свою семью

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как западные санкции повлияли на её семью.

Симоньян ответила на вопрос о санкциях в интервью «Ведомостям».

«А что нам санкции? В Европу мы и так не ездили лет восемь уже, в Америку — и подавно. Мы вот проехали по земле в этом году до Благовещенска, через всю страну почти — и ещё хотим», — заявила она.

Симоньян также рассказала, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность.