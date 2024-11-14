Бывшего адвоката Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине»

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву запретили любое общение с внешним миром. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пашаев находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным источника канала, о запрете контактировать адвокату с внешним миром попросил следователь. Теперь экс-юрист не может просить свиданий в изоляторе и даже писать письма родственникам.

По данным канала, юриста поселили в камеру с двумя соседями. Сам Пашаев отмечал, что условия содержания в «Матросской тишине» — на «наивысшем уровне». Бывший адвокат рассказал, что в изоляторе чисто, есть ремонт, спортзал и душ, а «напор воды такой, какого не бывает во многих квартирах». В итоге Пашаев признался, что условия в СИЗО лучше, чем у него в квартире, а постельное меняют каждую неделю, как в гостиницах.

Несмотря на комфортные условия, в изоляторе действует режим повышенного надзора и усиленной безопасности. Все передачки досматривают максимально дотошно: зубную пасту выдавливают в пакеты, продукты режут и протыкают, а вся корреспонденция проходит строгую цензуру работниками оперативного отдела СИЗО.

Военный суд в Москве продлил арест Пашаеву, задержанному по делу о мошенничестве. Бывшего адвоката задержали в Москве в сентябре 2024 года. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По информации следствия, в феврале текущего года Эльман Пашаев убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В результате Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на фронт, признали потерпевшей стороной.