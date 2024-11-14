Главу еще одного района Курской области отправили в отставку

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стала плохо организованная эвакуация местных жителей после вторжения украинских войск в приграничье региона.

По данным канала, это произошло сегодня, 14 ноября, на встрече руководства области с местными жителями. Люди утверждали, что выезд из Кореневского района организовали плохо, а чиновники этим почти не занимались.

Главу Суджанского района отправили в отставку

Напомним, что 12 ноября на похожей встрече в отставку отправили главу Суджанского района Александра Богачева. Тогда жители обвинили его в нежелании идти с ними на контакт — Mash писал, что он не отвечал на их вопросы о социальной поддержке. В тот день чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию, однако позднее, 13 ноября, якобы отозвал.