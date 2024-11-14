Боец СВО попросил защитить его оставшуюся дома жену от издевательств цыган

Участник специальной военной операции (СВО) из Ставрополья попросил защитить его оставшуюся дома жену от издевательств. О его обращении сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По словам мужчины, после ухода в зону боевых действий его дом несколько раз пытались ограбить цыгане. Помимо этого, они издевались над женой военнослужащего и попытались настроить ее против бойца.

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Прибывшие на место активисты встретились с цыганами, после чего последние пообещали оставить семью солдата в покое. Узнавший об этом боец записал благодарственное видео из окопа.

«Спасибо большое, помогли очень сильно», — сказал он.

Ранее под Тулой цыгане захватили и удерживали в качестве невольника другого участника СВО — он был одним из девятерых человек, которых держали в рабстве на одной из ферм. Всех их обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая работу с посуточной оплатой.