Генпрокуратура России занялась ценами на молоко и масло

«К проверке подключено антимонопольное ведомство, у которого есть все инструменты и опыт, который поможет разобраться с огромным массивом цифр», – отметил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Он добавил, что ФАС внимательно следит за ценообразованием на потребительском рынке, особенно когда речь идет о социально значимых товарах. Если к решению этого вопроса подключилась Генеральная прокуратура, то, вероятно, на то есть основания. Возможно, появились данные о более серьезных нарушениях. К проверке подключено и антимонопольное ведомство, у которого есть все инструменты и опыт для работы с большим объемом информации. Производители, скорее всего, предоставят множество документов, подтверждающих их трудности. Ранее крупнейший производитель молока в России «Вимм-Билль-Данн» сообщил о повышении отпускных цен на 3,5 % с 1 ноября. Причина – рост цен на сырое молоко из-за «внешних факторов». Проблема с молоком и маслом, которые являются социально значимыми продуктами для населения, реальна. Поэтому к ее решению вынужден был подключиться генеральный прокурор. По словам Краснова, если установят, что производители вступили в сговор для повышения цен на рынке, ФАС проведет свои проверки и привлечет эти организации к ответственности, взыскав штрафы. В результате цены должны вернуться к исходному уровню. Прокуратура, в свою очередь, выявив состав преступления в действиях этих лиц и организаций, возбудит уголовные дела. По данным Росстата, с начала года цены на пастеризованное молоко выросли более чем на 13,5 %, а на стерилизованное – на 14 %, сообщает «Царьград». Ранее создатель помогающего в мониторинге цен сервиса «Ценозавр» Константин Калугин рассказал, что цены на новогодние сладкие подарки для детей в России за прошедший год выросли в среднем на 24 %. По его прогнозам, ближе к празднику стоимость таких подарков может подняться еще на 8–10 %. Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия