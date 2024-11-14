Аксенов сообщил, когда в Крыму восстановят рухнувший мост

Автомобильный мост, минувшей ночью обрушившийся в Джанкойском районе Крыма, будет восстановлен в 2025 году.

© Российская Газета

Об этом на коллегии в правительстве региона сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мост восстановим в 2025 году", - сказал Аксенов.

Предварительно восстановительные работы оцениваются в 180 миллионов рублей.

Обрушение автомобильного моста на участке Джанкой - село Маслово произошло около 20:00 13 ноября. Причиной стал перегруз фуры, заехавшей на транспортный переход. Под ее тяжестью мост рухнул. Пострадали водитель фуры и водитель легкового автомобиля, переезжавшего в этот момент по мосту.

От удара при падении у фуры оторвалась часть кузова. Легковая машина, упавшая вниз, перевернулась. Обоих водителей деблокировали спасатели. Разбор завалов на месте обрушения продолжался всю ночь, в нем участвовали более 100 человек и 16 единиц техники.

Сегодня утром к 11:00 на аварийном участке возобновят движение электропоездов. После этого дорожные рабочие продолжат демонтаж рухнувшего моста за пределами железнодорожного полотна.