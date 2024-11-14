Экс-адвокату Пашаеву запретили любое общение с внешним миром

Telegram-канал Shot утверждает, что следователь запретил бывшему адвокату Эльману Пашаеву «любое общение с внешним миром». По данным Shot, Пашаеву не разрешены свидания, также он якобы не может писать письма родственникам.

Как утверждает Telegram-канал, сокамерников бывшего адвоката также предупредили, чтобы они были «поосторожнее». По информации Shot, Пашаеву разрешено контактировать только со своим адвокатом.

Shot отмечает, что Пашаев находится в СИЗО «Матросская тишина», одном из самых строгих изоляторов. Его поместили в камеру с еще двумя арестованными - «когда-то значимыми людьми с погонами».

По данным Telegram-канала, бывший адвокат доволен условиями содержания в изоляторе - он похвалил местный душ и заявил, что постельное белье в СИЗО меняют каждую неделю. В графике Пашаева есть походы в спортзал, прогулки по территории и время на чтение.

Ранее военный суд продлил арест Пашаева по делу о мошенничестве до 15 января. Бывший адвокат был задержан в Москве в сентябре. По версии следствия, он обещал мужу создательницы «марафона желаний» Елены Блиновской прекратить дело против нее за «крупное денежное вознаграждение».