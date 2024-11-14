Жена ведущего Юрия Николаева попала в реанимацию

Супругу телеведущего Юрия Николаева Элеонору экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас 72-летняя женщина находится в реанимации.

Николаевой стало плохо на фоне госпитализации мужа с коронавирусом. У нее диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга, которое приводит к кислородному голоданию.

Напомним, что Николаева госпитализировали 10 ноября с высокой температурой в одну из столичных клиник. Перед обращением к врачам он дважды падал в обморок.

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По сообщениям СМИ, 13 ноября у телеведущего подтвердился коронавирус. Состояние артиста осложняется хронической обструктивной болезнью легких, из-за которой ведущему сложно дышать. Кроме того, 10 лет назад у него удалили часть легкого, от чего восстановление дается Николаеву еще труднее.