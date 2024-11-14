Симоньян заявила о «колоссальном» влиянии YouTube на россиян

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Google, YouTube и «Википедия» влияют на российскую аудиторию сильнее, чем традиционные СМИ. В интервью «Ведомостям» Симоньян рассказала, что у российских властей должна быть возможность отключать каналы с «вредной для страны» информацией.

Симоньян назвала «Википедию», Google и YouTube «мощнейшим оружием». Она добавила, что YouTube может заблокировать сотни российских каналов за день, но у России нет рычагов влияния на видеохостинг.

На вопрос, предлагает ли она заблокировать YouTube и «Википедию», Симоньян ответила, что предлагает обезопасить российское информационное пространство, которое «мало чем отличается от пространства безопасности с военной точки зрения».

«У нас должна быть возможность такой [вредный - прим.ред.] канал отключить, но ее нет. Это же ненормально! То есть, по сути, в нашу сторону могут запустить любую «бомбу», а у нас нет возможности ее «сбить», - подчеркнула главред RT.

Симоньян добавила, что на разных этапах отношения разных стран могут меняться, поэтому у России должна быть возможность «ограничивать прием вредоносных сообщений» из определенных стран в зависимости от геополитической ситуации. Сейчас, по ее мнению, вредоносные сообщения исходят от «всего коллективного Запада».

«А мы еще и позволяем им воспитывать наших детей. Сколько у нас детей растет, воспитанных YouTube», - подчеркнула Симоньян.

Она подчеркнула, что сейчас идет «громадная работа» над созданием альтернативы YouTube. Симоньян выразила надежду, что сервисы VK Видео и Rutube смогут «полноценно заменить вражеские».

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее заявил в интервью «Парламентской газете», что российские видеохостинги не смогут составить конкуренцию YouTube до 2028 года. Газета подчеркивала, что до этого момента полной блокировки YouTube не ожидается.