Россия, Китай и Монголия будут развивать общий туристический бренд

В Улан-Удэ в ходе совещания руководителей туристических администраций России, Китая и Монголии заключили трехстороннее соглашение о развитии бренда "Великий чайный путь".

Ворота шире

"Великий чайный путь" должен связать единым маршрутом три страны. Задача специалистов туриндустрии теперь - продумать, как повысить узнаваемость бренда и его привлекательность для туристов.

- В рамках совещания состоялись встречи главы Республики Бурятия Алексея Цыденова с заместителем министра культуры и туризма КНР Чжан Чжаном и с госсекретарем министерства культуры, туризма, спорта и молодежи Монголии Адиясурэном Даваажаргалом. Договорились о создании рабочей группы по развитию бренда "Великий чайный путь", в которую пригласили представителей Бурятии, - рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев.

По его словам, Бурятия исторически была воротами в страны Центральной Азии - через регион проходили дипломатические и торговые пути. Поэтому именно ей отведена важная роль в развитии отношений с Китаем и Монголией.

- Число туристов из этих стран растет. Для дальнейшего наращивания потока предлагается активизировать рекламные кампании, эффективный маркетинг и обмен опытом в этой сфере, что станет важным фактором для увеличения числа иностранных гостей, - объяснил Алдар Доржиев.

Для работы на едином маршруте потребуются гиды-переводчики (и проведение взаимных стажировок для них), обновление списков туристических операторов и новые кадры в туротрасли. Для "Великого чайного пути" разработают стандарты реализации турпродуктов, а единый бренд должен будет гарантировать качество товара и предоставляемых услуг.

Можно пройти?

"Чайный" маршрут повторит старинный торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. Он был создан в XVIII для экспорта чая. Проверить проходимость направления в сентябре из села Селендума Селенгинского района Бурятии по сохранившемуся остатку "Великого чайного пути" выдвинулась историко-краеведческая исследовательская экспедиция.

- Нам предстоял очень непростой маршрут по тайге, он когда-то был дорогой охотников, купцов и просто искателей приключений, важнейшим торговым путем. Отдельные участки мы преодолевали только благодаря мастерству водителя внедорожника. Часто приходилось "уходить в разведку", чтобы уточнить направление - некоторые отрезки тракта сегодня не совпадают с современным полотном дороги. Наша цель была - найти наиболее точный путь пролегания исторического маршрута Удунгинского тракта, местонахождение старых станций и возможность их реконструкции.

Хотели оценить привлекательность пути для людей, занимающихся пешеходным, вело- и мототуризмом. В ходе следования промаркировали наиболее сложные участки, установили указатели-баннеры, - поделилась руководитель экспедиции Нина Анкудинова.

Всего участники похода по "чайному" пути преодолели более ста километров. Путешествие не из легких, но люди, отправившиеся в экспедицию, имели опыт хождения по тайге, выживания в сложных природных условиях, умели пользоваться картами и… оружием. На этой территории встречаются дикие звери.

Во время экспедиции на двух исторических участках тракта на территории Кабанского района и в месте расположения одной из станций легендарного пути обнаружили интересные экспонаты. Находки передали в историко-краеведческий музей города Бабушкина.

Два цибика в воловьей шкуре

"Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Москву и Санкт-Петербург.

- Восемнадцать российских регионов уже направили свои предложения по содержательному наполнению идеи. Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта, - заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Все предложения проанализируют эксперты минэкономразвития, затем они разработают дорожную карту по созданию и продвижению маршрута.

Это будет путь с элементами экскурсионного и образовательного туризма. На опорных пунктах предполагается посещения музеев, памятных экспонатов, связанных с торговлей чаем. Не забудут и про комфорт туристов: гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны - к их услугам все лучшее, что есть в России, Китае и Монголии.

В Бурятии несколько опорных пунктов: город Улан-Удэ (историческое название Верхнеудинск), Удунгинский тракт и город Кяхта. Последнему в 2027 году исполняется 300 лет. Когда-то золотовалютные операции с Китаем проводились только в Кяхте, где процветала торговля и жили самые богатые купцы Российской империи. Кяхта считалась главной вехой "Великого чайного пути". Именно отсюда чай отправлялся в долгое путешествие по России.

История чайного пути - это история развития торговых и мирных отношений России и Китая. Ее, такую увлекательную, готовы рассказывать всем, кто приедет в Кяхту, - накануне 300-летия города здесь намерены провести немало мероприятий, связанных с чаем, давшим ему жизнь.

В лучшие свои годы Кяхта приносила российской казне 8-9 процентов всех ее доходов. Через нее пролегали маршруты самых известных экспедиций и исследователей, в том числе Пржевальского, Обручева, Цыбикова.

Кстати, Кяхтинский музей имени Обручева представлял чайную экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2024. Здесь заваривали душистый и терпкий напиток, читали лекции по истории, фотографировались в стиле ретро с "помещиками" и старинными торговцами чаем и предлагали попробовать себя в роли ширельщика - некогда весьма высоко оплачиваемой профессии.

- Чай давал всем работу и потому очень ценился. Представьте: его везли до Нижнего Новгорода 16 месяцев, чтобы он не потерял своих свойств и не испортился, не впитал в себя посторонние запахи, его зашивали в воловьи шкуры. Работа тяжелая, пыльная, но получали специалисты за труд очень приличные деньги и не отказывали себе ни в чем. В одну шкуру помещалось два цибика - плетеные китайские корзины с чаем. Савошник - эта профессия сегодня тоже утрачена - чай очищал, чтобы не попалось лишнего, ширельщик тщательно сшивал шкуру огромной иглой, - демонстрирует научный сотрудник Кяхтинского краеведческого музея Инга Абдулаева.

От мастерства ширельщика зависело качество товара. Причем товара дорогого. Под руководством Инги я тоже попробовала сшить шкуру и - честно признаюсь - не справилась: очень уж тяжело. Зато почувствовала на себе, какими стараниями давался любимый напиток.