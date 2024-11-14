Из-за отсутствия субсидий существует риск сокращения авиарейсов

Разногласия между Минфином и Минтрансом могут привести к тому, что Росавиация не успеет до конца года распределить 19 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям. Об этом пишет "Коммерсантъ". Издание отмечает, что речь идет о двух ключевых и крупнейших субсидиях на перевозки: на рейсы между регионами в обход Москвы и на полеты между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом.

Минтранс стремится объединить эти субсидии, что не находит понимания со стороны Минфина. Как следствие, авиакомпании не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января. В связи с этим существует риск закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов. Впрочем, в Минтрансе изданию заявили, что дали указание открывать продажу билетов до получения денег. При этом собеседники "Коммерсанта" в отрасли отметили, что в ряде регионов билеты на отдельные направления с нового года все еще не поступили в продажу.

Ситуацией обеспокоены региональные власти, которым поступают обращения пассажиров, а также Минобороны, которое контролирует доступность билетов для военнослужащих в места отдыха и лечения. 13 ноября авиакомпании предупредили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг. Как пишут "Известия", с введением санкционных ограничений ряд авиакомпаний перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты. Государство планирует списать эти долги, но, если это произойдет, в 2025 году перевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм.