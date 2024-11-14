Москва впервые более чем за десять лет поднимает транспортный налог

В Москве с 2025 года начнут повышать транспортный налог. Это произойдет впервые с 2013 года. Все ставки еще не опубликованы, но заявлено, что повышение будет плавным, не более 10% в год.

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Что касается Москвы и обычных машин с ДВС, ставка налога для автомобилей мощностью до 125 лошадиных сил включительно с 2025 года увеличится на три рубля за лошадь. То есть те, кто платил 3 тысячи, будут платить 3360 рублей.

Для машин с двигателями 200-225 лошадиных сил ставка вырастет на семь рублей — до 72 рублей за лошадиную силу. То есть если за двухсотсильную машину человек сегодня платит 13 тысяч, то за следующий год владения заплатит почти на 1,5 тысячи больше. Не так много по сравнению с тем, сколько, как оказалось, должны платить вальцы некоторых гибридных автомобилей. «Фонтанка» описала кейс обладателя гибридной Toyota RAV4. Мощность ее бензинового двигателя 178 лошадей, но у машины есть еще два электродвигателя на 88 киловатт и 44 киловатта. При регистрации киловатты пересчитали в лошадиные силы, и с учетом суммарной мощности, которую машина может выдавать в течение 30 минут, получилось 280 лошадей. То есть человек думал, что будет платить 9 тысяч рублей транспортного налога, а насчитали ему 43 тысячи.

Очень сложно объяснить отличие одних гибридов от других: какой двигатель, когда используется и как считать мощность — пиковую, суммарную или ту самую тридцатиминутную. Важно знать, что в России нет единой методики расчета для гибридов и в разных регионах ГАИ при выдаче СТС считают тоже по-разному. Это Business FM подтвердил представитель крупнейшего сообщества владельцев автомобилей Lixiang в России по имени Александр:

«Да, действительно, в некоторых регионах бывают перегибы. В нашем сообществе периодически возникают ситуации и вопросы, когда людям пишут полную мощность, которая составляет 449 лошадиных сил, суммируя все двигатели — и электрические, и двигатели внутреннего сгорания. В Москве случаев, чтобы считали некорректно, я уже практически не знаю, в среднем пишут от 115-197 лошадиных сил».

То есть кто-то платит 3 тысячи, а кто-то почти 68 тысяч. Плюс повышение ставок со следующего года. Но автоэксперт Артем Бобцов считает, что в 2025 году власти решат проблему:

Артем Бобцов автоэксперт «Условно массовое нашествие гибридов на наш рынок началось только в этом году. В прошлом году было продано всего несколько тысяч автомобилей на всю Россию. Сейчас уже счет может идти на десятки тысяч автомобилей. Поэтому законодатели эту тему не отловили и вовремя не отрегулировали. Думаю, что эта инициатива появится в следующем году. По крайней мере я знаю, что многие заинтересованные в этом организации, например ассоциация автодилеров, готовят на эту тему инициативы».

А партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто уверен, что не решат:

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «Нет единой методики, которая бы четко прописала, как считаются правила для всех типов гибрида — их не два, а несколько больше. Есть некое письмо Минфина с очень приблизительными указаниями, и в разных регионах по-разному решают, как это применять, как это считать, тем более что есть опасность, которую в этом видят фискальные органы. Если примут окончательное правило, часть людей, которых оформили раньше, когда правил не было, придет требовать компенсации, поэтому лучше вообще оставить так, как есть, считать в регионах как бог на душу положит, а вы потом судитесь».

Кейсы пересмотра мощности уже есть. Оригинальный способ восстановить справедливость нашли в Амурской области. Летом налоговая объявила, что владельцам недавно зарегистрированных там гибридов, которым просуммировали все мощности сразу, дадут льготу по транспортному налогу за 2023 год. Нашли, так сказать, гибридное решение.