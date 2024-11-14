Прибрежные виды акул подвергаются угрозе из-за торговли их плавниками

Американские ученые из Флоридского международного университета при участии китайских коллег из Гонконга обнаружили ранее неизвестные угрозы для популяций акул по всему миру. Оказалось, что мелкие прибрежные виды этих рыб активно добываются ради плавников, а также стремительно растет вылов молодых особей более крупных видов акул.

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Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv). Команда проанализировал ДНК примерно 4 тыс. акульих плавников, собранных на рынках в период с 2014 по 2021 год. Исследование выявило существенные пробелы в сохранении 19 видов малых акул, находящихся под угрозой исчезновения и не защищенных Конвенцией о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Анализ ДНК также показал, что люди ловят ради плавников молодых особей более крупных видов акул, включая находящихся под угрозой исчезновения акул-молотов, шелковых акул и черноперых акул.

Открытие указывает на то, что значительная эксплуатация молодых особей может влиять на устойчивость рыболовства, отметили исследователи.