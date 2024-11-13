Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, снова вернулась в соцсети, пишет Telegram-канал Super.ru.

По данным канала, в новой публикации женщина опять выдвинула обвинения против бизнесмена. В этот раз Болгар заявила, что Дуров пытается выставить ее женщиной, которая просто использовала его биоматериал для рождения детей.

Дама отметила, что у нее есть различные доказательства отцовства Павла, среди которых и достаточно «весомые».

Ранее сообщалось, что в октябре аккаунт Ирины Болгар пропал из Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Напомним, что история с Болгар началась летом 2024 года. Она заявила, что является матерью трех детей Дурова, представила копии свидетельств о рождении, где в качестве их отца указан основатель Telegram.

Ирина Болгар сообщила, что Инстаграм* заблокировал ее аккаунт

Вместе с тем, представители предпринимателя неоднократно заявляли, что Дуров никогда не состоял в отношениях с Болгар.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.