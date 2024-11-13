В России предложили отправлять алкоголиков в рехабы вместе с детьми

Организация рехабов, где зависимые родители смогут проходить реабилитацию, не расставаясь с детьми, поможет целым семьям, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в разговоре с 360.ru. По ее словам, такие центры уже функционируют в ряде российских регионов.

На практике это происходит на добровольной основе, то есть предлагают пройти такой курс реабилитации-лечения и вместе с ребенком какое-то время прожить в центре, где помогают одновременно всей семье, — подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что дети алкоголиков и наркоманов сильно страдают, и создание подобных заведений — попытка властей решить эту важную проблему. Лечение зависимостей сейчас — дело добровольное, и нынешнее законодательство позволяет использовать этот способ реабилитации. Тем более все российские ведомства заинтересованы в сохранении семей, потому родителям доступны разные виды лечения.

Зависимые родители часто забывают о том, что детей нужно кормить и одевать, поэтому последние оказываются брошенными на произвол судьбы. Таким людям необходима помощь, уверена Мишонова.

[Необходима] рука поддержки, когда мы не осуждаем, а когда мы предлагаем пути выхода и при этом не разлучаем семью, — подытожила собеседница издания.

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Употребление наркотиков вредит здоровью.