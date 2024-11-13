Василий Ливанов попал в реанимацию

Актера Василия Ливанова срочно госпитализировали в одну из столичных клиник, пишет РЕН ТВ в Teleram-канале.

По данным канала, артиста доставили в больницу из-за обострения хронических заболеваний. В настоящее время он находится в реанимации.

По предварительным данным, у него возникло желудочно-кишечное кровотечение.

Напомним, что 89-летнего легендарного актера в октябре госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского и после лечения отпустили домой. Теперь ему снова понадобилась помощь врачей.