Милонов назвал холостяков ущербными

Одиночество для мужчины противоестественно. Если нет желания жениться, стоит принять монашеский постриг.

Таким мнением зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я считаю, что, конечно, холостячество — это состояние ущербное. Любой мужчина об этом знает, если он в этом не сознаётся, значит, он немножечко лукавит. Потому что это неестественное состояние жизни для человека. В священном писании сказано: либо принимайте монашество, то есть полную аскезу, отказываетесь от всех благ мира, от всех удовольствий, либо женитесь. У людей по-разному складывается судьба, к сожалению, иногда браки распадаются. Мы не имеем права вторгаться в эту сферу, потому что это отношения между людьми. Но пропагандировать вообще холостячество, образ жизни ветряного повесы, ловеласа, завсегдатая клубов и мимолётных увлечений — это явно плохой образ, это образ человека падшего. Мужененавистники с женоненавистниками абсолютно отвратительны мне. Я за то, чтобы мужчины любили женщин и наоборот. Чтобы были семьи. Вот тогда люди нормальные, тогда у них нет гнева. Я замечаю, что количество оппозиционеров среди людей из ненормальных форматов жизни гораздо выше. Человек, у которого жена, дети — он добрый человек, он за Россию, он за будущее. А человек, который холостяк, за что он? Он за смерть. Он умрёт, и всё закончится».

Ранее Роза Сябитова дала совет «расставаться», если предложение о браке не поступает более полугода. Ждать бессмысленно. Сожительствовать не стоит. Женщинам нужно ценить свои «драгоценные, золотые дни». Такие советы в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала сваха, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова.