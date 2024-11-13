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Кириенко посетил ЗАЭС

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) во время рабочей поездки по регионам Донбаса и Новороссии. Об этом сообщили на станции.

Кириенко посетил ЗАЭС
© РИА Новости
"Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в город Энергодар провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, обеспечения ее ядерной безопасности, а также принимаемые совместно с муниципалитетом меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения города - спутника Запорожской АЭС Энергодара", - говорится в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Общество
Сергей Кириенко
Администрация Президента РФ